الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الألمانيالدوري الإسبانيملاعب العالم
دورتموند يصفع برشلونة بقراره حول ديمبلي

دورتموند يصفع برشلونة بقراره حول ديمبلي

By admin
22 يونيو، 2017
1207
0
Share:
أخبر نادي بوروسيا دورتموند الألماني بعدم بيع اللاعب الدولي الفرنسي عثماني ديمبلي في الميركاتو الصيفي المقبل لنظيره برشلونة الإسباني على الرغم من اهتمام الأخير بخدماته.
وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن النادي الإسباني مهتم بخدمات ديمبلي منذ شهر مارس الماضي للتعاقد معه للموسم القادم.
ولكن دورتموند كان واضحاً بأن ليس هناك أي لاعب سيتم بيعه سوى بيير إيمريك أوباميانغ والذي يتواجد على أجندة اهتمامات باريس سان جيرمان الفرنسي.
روبرت فرنانديز السكرتير العام لنادي برشلونة كان هناك متابعة خاصة من خلاله لأداء اللاعب ولكن دورتموند لا يريد بيعه حالياً.
الموضوع السابق

مدرب برازيلي يعلن عن صفقة جديدة للبارسا

الموضوع التالي

توتنهام يطارد نجم ايفرتون

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017