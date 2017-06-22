دورتموند يصفع برشلونة بقراره حول ديمبلي

أخبر نادي بوروسيا دورتموند الألماني بعدم بيع اللاعب الدولي الفرنسي عثماني ديمبلي في الميركاتو الصيفي المقبل لنظيره برشلونة الإسباني على الرغم من اهتمام الأخير بخدماته.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن النادي الإسباني مهتم بخدمات ديمبلي منذ شهر مارس الماضي للتعاقد معه للموسم القادم.

ولكن دورتموند كان واضحاً بأن ليس هناك أي لاعب سيتم بيعه سوى بيير إيمريك أوباميانغ والذي يتواجد على أجندة اهتمامات باريس سان جيرمان الفرنسي.

روبرت فرنانديز السكرتير العام لنادي برشلونة كان هناك متابعة خاصة من خلاله لأداء اللاعب ولكن دورتموند لا يريد بيعه حالياً.