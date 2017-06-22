دورتموند يفتح الباب أمام منافسة إنجليزية على أوباميانغ

دعى رئيس نادي بوروسيا دورتموند الألماني الأندية الساعية لضم أوباميانج لتقديم عرض رسمي من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

ارتبط اسم المهاجم الغابوني بالانتقال لصفوف باريس سان جيرمان ثم إلى الصين، وهو ما نفاه النادي الفرنسي قبل أن يقضي قانون الضرائب الجديد في الصين على آمال أوباميانغ في التواجد هناك.

وقال يواكيم فاتسكه في تصريحات صحفية: “سنبدأ الحديث عن رحيل أوباميانج عندما يتقدم نادي بعرض رسمي لضم اللاعب، كما أن العرض يجب أن يكون قوي مادياً بالشكل المطلوب لكي نتخلى عنه”.

أشارت تقارير صحفية مسبقاً لسعي أندية ليفربول، مانشستر سيتي وتشيلسي لضم هداف الدوري الألماني في الموسم الماضي.

شارك أوباميانغ في 46 مباراة مع بوروسيا دورتموند في الموسم الماضي، سجل خلالها 40 هدف ومرر ست تمريرات حاسمة.

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