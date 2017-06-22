دورتموند يقترب من ضم جوهرة برشلونة

اقترب نادي بوروسيا دورتموند الألماني من التعاقد مع لاعب برشلونة الصاعد ليي سوينج وو، حسب ما أكد وكيل أعمال الللاعب.

يعتبر ابن الـ19 عام واحد من أفضل اللاعبين في أكاديمية لاماسيا ولكنه حتى الآن لم يلعب أي مباراة مع الفريق الأول حتى الآن.

وقال وكيل أعمال اللاعب في تصرحيات صحفية: “دورتموند تواصل مع برشلونة حول ليي، المحادثات ما زالت مستمرة”.

وأضاف أيضاً “ليي يريد أن يتخطى مرحلة الفريق الرديف ويشارك مع الفريق الأول في دوري كبير”.

يمتلك اللاعب الكوري هقداً مع برشلونة حتى صيف عام 2019، لكنه يمتلك شرط جزائي في عقده مقدر بثلاثة ملايين يورو.

تنافس أندية شالك وبوروسيا مونشنغلادباخ، نادي بوروسيا دورتموند على ضم اللاعب الصاعد.

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