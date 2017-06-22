دورتموند يهدد بالفيفا في حالة اقتراب برشلونة من ديمبيلي

وجه نادي بوروسيا دورتموند تهديدا صريحا لنظيره الأسباني برشلونة، ليحذره من محاولة التعاقد مع صانع ألعابه الفرنسي موسى ديمبيلي هذا الصيف.

وانتشرت العديد من التكهنات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حول تفاوض النادي الكتالوني مع ديمبيلي تمهيدا لضمه.

وهو ما دفع ميشيل زورك المدير الرياضي لدورتموند لتحذير البرسا من مفاوضة اللاعب المرتبط بعقد طويل الأجل مع النادي الألماني.

وقال في تصريحات صحفية:”عثمان مرتبط معنا بعقد طويل ولا نخطط لبيعه في أي وقت قريب”.

وأضاف:”اذا حاول أي نادي الحديث معه دون الرجوع لنا فسنتوجه بشكوى رسمية للفيفا”.

وتأتي تحذيرات دورتموند لتؤكد نية النادي في الاحتفاظ بلاعبه بعد إصراره على عدم التفكير في بيعه بعرض أقل من 90 مليون يورو.