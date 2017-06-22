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دوناروما يتحدث للمرة الأولى: لا أعلم لماذا يقومون بذبحي

دوناروما يتحدث للمرة الأولى: لا أعلم لماذا يقومون بذبحي

By admin
22 يونيو، 2017
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أكد الحارس الإيطالي الشاب جيانلويجي دوناروما حارس فريق ميلان الإيطالي، أنه لم يفعل أي شيء حتى يقوم الجمهور بذبحه في الفترة الأخيرة.

وقال دوناروما في تصريحات مقتضبة نشرتها صحيفة “لو ريبابليكا” الإيطالية أثناء تواجده في معسكر منتخب إيطاليا ليورو تحت 21 عام:” أنا لم أفعل شيئًا.”

وأضاف الحارس الشاب صاحب الثامنة عشر عامًا:” أنا لم أقل أبدًا بأنني اريد مغادرة ميلان، لا أعلم لماذا يقومون بذبحي.”

يذكر أن دوناروما رفض تجديد عقده مع ميلان في الفترة الأخيرة، وهو ما فتح باب رحيله عن صفوف الفريق، مع وجود عروض لدوناروما من ريـال مدريد وباريس سان جيرمان.

يذكر أن جماهير ميلان قامت بإلقاء بعض الدولارات المزورة على دوناروما أثناء مشاركته في يورو تحت 21 عام، في إشارة إلى بحثه عن المال بدلًا من الانتماء لميلان.

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