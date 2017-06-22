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دي ماريا يمدح كافاني بعد موسمه المذهل

دي ماريا يمدح كافاني بعد موسمه المذهل

By admin
22 يونيو، 2017
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يرى الأرجنتيني أنخيل دي ماريا أن زميله في الفريق إيدنسون كافاني واحد من أفضل المهاجمين في العالم بعد المستوى المبهر الذي قدمه في الموسم الماضي.

قدم كافاني موسماً قوياً مع الفريق الباريسي ليندجح في خلافة إبراهيموفيتش، الذي انتقل لمانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

وقال دي ماريا في تصريحات صحفية للموقع الرسمي للنادي: “كافاني لاعب رائع، تحركاته مذهلة، ويستطيع الهروب من الرقابة بشكل مثالي ودائماً ما يتواجد في المكان الصحيح”.

وأضاف الجناح الأرجنتيني “لقد قدم موسم خرافي، وتخطى التوقعات عندما تواجد كمهاجم رئيسي في منطقة الجزاء، لقد أظهر أنه واحد من أفضل المهاجمين في الكوكب”.

شارك كافاني في 50 مباراة مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، سجل خلالها 49 هدف ومرر ست تمريرات حاسمة.

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