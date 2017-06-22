رئيس نيس:بالوتيلي يريد البقاء معنا ولم أتلق عرضاً لبيع سيري

أكد جان بيير ريفير رئيس نادي نيس الفرنسي أن المهاجم الايطالي ماريو بالوتيلي يريد البقاء مع نيس ، مشيراً في الوقت ذاته انه لم يتلق أي عرضاً لبيع جان سيري.

وكان من المتوقع ان يعود بالوتيلي الى التدريب امس لكن عودته الى نيس تأخرت لانه لم يوافق على تمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو الحالي.

وقال ريفيير في تصريحاته التي نقلها موقع فوتبول إيطاليا:لن أقول سوى أمرين عن ماريو.

وأضاف:الأول هو أن لدينا لاعب الذي يريد البقاء مع نيس. والثاني هو أننا على استعداد لبذل الجهد المالي، ونحن نواصل العمل.

وعن إرتباط نادي روما بالتعاقد مع لاعب خط الوسط الإيفواري جان سيري، أعترف رئيس نيس ان اللاعب لم يتلقى أي عرض رسمي.

حيث قال ريفير:أعتقد أنني كنت دائما واضح جدا حول هذا الموضوع. سيري هو جزء من مشروعنا وحتى الآن لم أتلق عرضا لبيعه.

وأضاف:لدينا التزام أخلاقي مع سيري ، انه في عطلة الآن، انه يستريح ويمكن أن أؤكد لكم انه معنا.