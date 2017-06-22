رسمياً:فولفسبورغ يمدد عقد حارس مرماه كاستيلس حتى 2021

أعلن نادي فولفسبورغ الألماني اليوم الخميس، تمديد عقد حارس مرماه البلجيكي كوين كاستيلس، لمدة 4 أعوام حتى 2021.

وذكرت صحيفة توتو ميركاتو أن نادي فولفسبورغ أراد مواصلة العمل مع حارس المرمى كاستيلس ، ولذلك قام بتمديد عقده حتى 2021.

وانضم كاستيلس البالغ من العمر 24 عاما، إلى فولفسبورغ في 2015 قادما من هوفنهايم، وبعد فترة إعارة في فيردر بريمن أصبح الحارس الأساسي للفريق خلفا لدييجو بيناجليو، الذي انتقل إلى موناكو الأسبوع الماضي.

وعلق مدير الكرة في فولفسبورج على تجديد عقد كاستيلس قائلاً:نحن سعداء للغاية لأن كوين سيواصل الظهور مع النادي، ولقيامه بتجديد عقده مبكراً.