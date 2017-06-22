رسميا.. يوفنتوس يفتتح الميركاتو بضم مهاجم سامبدوريا

أصبح نادي يوفنتوس الإيطالي على أعتاب اتمام اولى صفقاته الصيفية، بالتعاقد مع التشيكي باتريك شيك مهاجم منافسه سامبدوريا.

وأكد الموقع الرسمي ليوفي أن اللاعب قام بقطع أداء واجبه الدولي مع منتخب بلاده للشباب، من أجل اجراء الكشف الطبي بمدينة تورينو اليوم الخميس.

ومن غير الواضح حتى الآن اذا كان سيلعب شيك بشكل أساسي مع الفريق الأول ليوفنتوس بداية من الموسم القادم، أم يبقى معارا مع سامبدوريا لمدة موسم إضافي بناء على رغبة مدرب الفريق ماسيمو فيريرو.

ووفقا لما أكدته معظم التقارير الصحفية فإن صفقة انتقال شيك ليوفنتوس ستكلف النادي مبلغ يصل إلى 25 مليون يورو.

ويأتي انضمام صاحب الـ21 عاما ليوفنتوس بعد تألقه مع سامبدوريا وتسجيل 11 هدف في 32 مباراة بالدوري الإيطالي الموسم الماضي.