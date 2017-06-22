رياض محرز يكشف وجهته المقبلة ويبرر سبب إختياره !

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نجم الخضر رياض محرز أيقونة ليستر سيتي يريد مغادرة الثعالب للانضمام لصفوف آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة مترو الانجليزية أن رياض محرز مستعد للتغاضي عن عدم المشاركة بدوري أبطال أوروبا والتوقيع لآرسنال متجاهلاً ناديي تشيلسي وليفربول بسبب مدرب الغانرز آرسين فينغر.

وكان لاعب المنتخب الوطني رياض محرز مرتبطاً بشكل كبير مع التحرك الى آرسنال في الصيف الماضي ولكنه كان ملتزماً مع ليستر للمشاركة بدوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه.

وأوضحت آخر التقارير أن تشيلسي وليفربول مهتمان بالتعاقد مع محرز ، لكن فرصة العمل مع فينغر يمكن أن تكون حاسمة لنقل نجم المنتخب الوطني للمدفعجية.

وسيغيب آرسنال عن المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في عهد فينغر الذي امتد 20 عاما بعد ان انهى موسمه بالبريميرلييغ في المركز الخامس المؤهل لليوروبا ليغ ، لكن محرز لا يزال حريصا على الانتقال الى شمال لندن حيث يقال انه يعتقد أنه سيتأقلم بسرعة كبيرة في غرفة ملابس الجانرز. وجدير بالذكر أن رياض محرز أرتبط اسمه بالانتقال الى برشلونة الاسباني ، ولكن ليس هناك عرض ملموس من جانب النادي الكتالوني لنقل اللاعب لملعب الكامب نو.