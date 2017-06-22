زينيت يحسم صفقة مانولاس في الساعات القليلة المقبلة

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن المدافع اليوناني لنادي روما الايطالي كوستاس مانولاس على وشك الانضمام رسمياً لصفوف زينيت سان بطرسبرج الروسي في الساعات القليلة المقبلة.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا أن المدير الرياضي للجيالوروسي مونشي في ألمانيا حالياً للإجتماع مع مسئولي النادي الروسي لحسم صفقة بيع مانولاس هذا الصيف.

وأوضح الموقع أن المحادثات تسير على ما يرام ، ويمكن إغلاق الصفقة في الساعات القليلة المقبلة مقابل 30 مليون يورو.

وقد وافق مانولاس على الانتقال لزينيت الروسي ، وبات قريباً من التوقيع على عقد لمدة ثلاث سنوات بقيمة 4 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد.