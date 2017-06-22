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شمايكل يتمنى انتقال نجله لمانشستر يونايتد

شمايكل يتمنى انتقال نجله لمانشستر يونايتد

By admin
22 يونيو، 2017
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اعترف بيتر شمايكل حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق أنه يحلم بانتقال نجله كاسبر شمايكل لصفوف مانشستر يونايتد.

كان مانشستر يونايتد قد ارتبط بالتعاقد مع كاسبر شمايكل من ليستر سيتي في ظل أخبار خروج دي خيا من الفريق.

وقال شمايكل في تصرحيات صحفية: “بالنسبة لي، وبدون أن أضع في اعتباري أنني والده، كاسبر قدم مستوى يجعله يحرس مرمى أكبر الفرق في إنجلترا”.

وأضاف حارس الشياطين الحمر السابق “الضغوطات الواقعة عليه من التواجد في الدوري الإنجليزي انتهت، أثبت قدراته أيضاً في دوري أبطال أوروبا، أي نادي في العالم يحلم بتواجد كاسبر معه”.

اختتم شمايكل تصرحياته قائلاً: “أتمنى أن يتواجد كاسبر في مانشستر يونايتد، لقد عشت هناك أياماً رائعة وأحلم بتواجد ابني هناك”.

شارك شمايكل في 41 مباراة مع ليستر سيتي هذا الموسم، نجح خلالها في الخروج بشباك نظيفة في 19 مباراة، تصدى لركلتي جزاء، تلقت شباكه 56 هدف.

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