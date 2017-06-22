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ضربة قوية لمنتخب البرتغال في كأس القارات

ضربة قوية لمنتخب البرتغال في كأس القارات

By admin
22 يونيو، 2017
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تم التأكد من غياب رفائيل جيريرو لاعب منتخب البرتغال عن ما تبقى من مباريات في كأس القارات بعد تعرضه لإصابة قوية.

غادر جيريرو ملعب المباراة أمام روسيا بعد مرور 65 دقيقة بسبب الإصابة، ليتضح بعدها تعرضه لكسر في القدم.

وقال جيريرو على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “لم أتعرض لكسر في هذه المنطقة إلا عندما كان عمري ثلاثة أشهر، أشعر بألم شديد في قدمي ولا أستطيع الحركة”.

وأضاف جيريرو “لن أرحل عن روسيا، سأستمر هنا مع زملائي لمساندتهم فيما تبقى من مباريات البطولة.

يُذكر أن غاريرو صنع هدف فوز البرتغال الوحيد على روسيا في المباراة الماضية، لتتصدر البرتغال المجموع بست نقاط مناصفةً مع المكسيك.

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