كوستا يخبر أتلتيكو مدريد برغتبه في العودة للدوري الإسباني

يبدو أن أيام المهاجم الإسباني ديغو كوستا قاربت على الانتهاء في نادي تشيلسي، بعد رغبة كونتي ببيع اللاعب في الصيف الحالي.

واشارت شبكة “سكاي سبورت” أن ديغو كوستا أخبر مسئولي أتلتيكو مدريد برغبته في العودة مرة أخرى إلى صفوف النادي الإسباني بعد الرحيل عن تشيلسي.

وأضاف التقرير الذي نشرته الشبكة، أن كوستا لن يتمكن من المشاركة مع أتلتيكو في حالة انتقاله، حتى يناير المقبل وذلك للعقوبة الموقعة على النادي الإسباني بمنع التعاقدات.

وكان أنطونيو كونتي قد بعث برسالة إلى كوستا في الأيام الماضية، شكره خلالها على الفترة التي قضاها في تشيلسي مؤكدًا على إنتهاء رحلته مع النادي الإنجليزي.

يذكر أن كوستا تمكن من إحراز 20 هدف قاد خلالهم تشيلسي للفوز بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.