كونتي يأمر إدارة النادي بحسم صفقة محرز في أسرع وقت

قالت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة “ذي صن” أمس الأربعاء، أن مدرب نادي تشيلسي أنطونيو كونتي أمر إدارة ناديه بضرورة الإسراع في حسم ثلاث صفقات وهي باكايوكو من موناكو، ولوكاكو من إيفرتون وصفقة الدولي الجزائري رياض محرز من ليستر سيتي، الصحيفة السابقة الذكر قالت أن كونتي لم يتجرع لحد الآن تأخر الصفقات خاصة أن الأندية المتنافسة وجهت عديد الضربات وتعاقدت مع لاعبين كثر.

الإيطالي يرغب في رؤية محرز في الفريق منذ أول حصة تدريبية

وبحسب الصحيفة السابقة، فإن كونتي لن يتجرع أي تأخير ويرغب في رؤية الثلاثي السابق الذكر في أول حصة تدريبية للفريق مطلع جويلية المقبل، ويبدو أن كونتي قد ذاق ذرعا وصار يتحجج بحجج واهية وهذا من أجل الإسراع في القيام بصفقات ومنها محرز ولو أن الفوز برياض لن يكون سهلا كما يعتقد لأنه مطلوب من عدة فرق على رأسها ليفربول الذي يستعد لتقدم عرض بخمسين مليون أورو كما أشرنا إليه في عدد أمس .

محرز بات هدفا رئيسيا بعد تجديد مرتينس لعقده مع نابولي

صحيفة “ذي صن” وفي حديثها عن محرز دائما، قالت أن كونتي يصر إصرارا كبيرا على ضمه لأن مركز الجناح الأيسر ليس متوفرا كثيرا في السوق حاليا عدا محرز، كونتي لم يكن يرغب بداية في ضم الجزائري بل كان يرغب في ضم مارتينس لاعب نابولي، لكن هذا الأخير قرر التجديد في فريقه ما جعل رياض أولوية.

بورقعة–ع