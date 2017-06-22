كونتي يسعى لضم ماركيزيو إلى تشيلسي

أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع كلاوديو ماركيزيو لاعب وسط يوفنتوس.

واشارت صحيفة “لا ريبابليكا” الإيطالية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن كونتي واثق من اقناع ماركيزيو بالانضمام إلى تشيلسي في الموسم المقبل، خاصة أن اللاعب لم يشارك كثيرًا مع يوفنتوس.

وأضاف التقرير أن عدم مشاركة ماركيزيو بشكل منتظم في تشكيل يوفنتوس لصالح ميرالم بيانيتش وسامي خضيرة قد يدفعه للرحيل عن صفوف السيدة العجوز.

وعاني ماركيزيو من إصابة قوية مع يوفنتوس منذ أبريل في عام 2016، مما جعله يخرج من تشكيل إيطاليا في يورو 2016، وهو ما جعله أيضًا يغيب لفترة طويلة عن صفوف يوفنتوس.

يذكر أن ماركيزيو شارك في 29 مباراة فقط مع يوفنتوس في جميع المسابقات، أحرز خلالهم هدفين فقط وتمكن من صناعة أربعة أهداف آخرين.