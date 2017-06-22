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لاعب برشلونة السابق: ميسي فاق كل التوقعات

لاعب برشلونة السابق: ميسي فاق كل التوقعات

By admin
22 يونيو، 2017
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أكد جيليرمو أمور، لاعب برشلونة الأسبق، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد فاق كل التوقعات طوال السنوات الماضية.

وتحدث أمور لموقع جول العالمي، قائلا: أتذكر أول مرة رأيت فيها ميسي، لا أذكر أول مباراة له، لكني أتذكر أول تدريب أراه فيه، لقد كان مذهلا بهذا العمر.

وأردف: لقد رأيناه يتدرب، وكنا نتسائل جميعا، هل هو قادر على فعل هذه الأشياء مع الفريق الأول في كامب نو؟.

وأضاف: لقد فعل ذلك، لقد فاق كافة التوقعات، فما قدمه مع الفريق الأول يساوي أو ربما أعظم مما فعله في مدرسة لاماسيا.

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