لايبزيغ يصدم ليفربول وميلان

من غير المعقول أن يتخلى لايبزيغ عن نجمي الفريق قبل بداية الموسم المقبل، حسب ما أكد المدير التنفيذي للنادي.

كان نادي ليفربول قد كلب التعاقد مع نابي كيتا متوسط ميدان لايبزيغ، بينما حاول ميلان التعاقد مع إيميل فورسبيرغ صانع ألعاب الفريق.

وقال أوليفر مينتزلاف في تصريحات صحفية: “سيكون أمر غير مسؤول أن نتخلى عن أهم لاعبين في الفريق، كليهما من أهم المواهب في العالم، نحن سعداء بوجودهم ونتمنى أن يتطوروا أكثر معنا في المواسم المقبلة مع مشاركتنا في دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف المدير التنفيذي للنادي “لم يقدم أي نادي عرض رسمي لضم كليهما، ولكنهما بالتأكيد لفتا أنظار العديد من الأندية، إنه أمر طبيعي ولكننا لن نهتم بذلك”.

شارك كيتا في 32 مباراة مع لايبزيغ في الموسم الماضي سجل خلالها ثمانية أهداف ومرر ثماني تمريرات حاسمة.

على الجانب الآخر، شارك فورسبيرغ في 32 مباراة أيضاً، سجل خلالها ثمانية أهداف ومرر 22 تمريرة حاسمة.

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