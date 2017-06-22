ماثيو يقترب من الرحيل عن برشلونة

أقترب جيرمي ماثيو، مدافع نادي برشلونة الإسباني، من الرحيل عن صفوف الفريق، حيث أنه من المقرر أن يتم الانتقال في غضون أيام.

ولم يشارك المدافع الفرنسي مع برشلونة كثيرًا هذا الموسم حيث لعب 13 مباراة فقط، في الدوري الإسباني وسجل فيها هدفًا كما شارك في مباراتين في دوري الأبطال.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، أن اللاعب سيرحل عن الفريق رغم أن عقده يمتد إلى موسم قادم، حيث يسعى النادي الكتالوني إلى توفير الراتب الذي يتقاضاه وهو 2 مليون و400 ألف يورو.

وأوضحت التقارير أن جميع المتابعين للدوري الإسباني كانوا يعلمون أن ماثيو سيرحل عن الفريق خاصة، بعد عدم دخوله قائمة الفريق منذ الخروج على يد يوفنتوس في ربع نهائي دوري الأبطال على ملعب يوفنتوس آرينا.

ويشار إلى أن ماثيو، قد ينتقل خلال أيام إلى نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقدم المدافع الفرنسي مع برشلونة أداء باهت هذا الموسم، حيث حملته بعض الجماهير الخروج من دوري الأبطال.

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