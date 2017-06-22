مدرب البرتغال يساند رونالدو ضد انتقادات الإعلام
دعم فرناندو سانتوس المدير الفني الحالي لمنتخب البرتغال مهاجمه الأول كريستيانو رونالدو ضد انتقادات الإعلام بسبب تهربه الضريبي.
وقال سانتوس في الرد على الصحفيين وتنقلها ميرور البريطانية: هل تعتقد أن رونالدو يستطيع الرد على أسئلة عن أمور خارج مباراة كرة القدم أمام روسيا؟!
وتابع: أنه هنا من أجل التحدث عن المباراة ، فهو لا يفكر بعائلته ، ريال مدريد او أي شئ آخر أنه يتحدث عن المباراة.
وأنهى تصريحاته: أعلم أن جميعكم تريدون معرفة الأمر ، ولكن عليك أن تحترم خصوصية اللاعب وحياته.