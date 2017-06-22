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مدرب البرتغال يساند رونالدو ضد انتقادات الإعلام

مدرب البرتغال يساند رونالدو ضد انتقادات الإعلام

By admin
22 يونيو، 2017
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دعم فرناندو سانتوس المدير الفني الحالي لمنتخب البرتغال مهاجمه الأول كريستيانو رونالدو ضد انتقادات الإعلام بسبب تهربه الضريبي.
وقال سانتوس في الرد على الصحفيين وتنقلها ميرور البريطانية: هل تعتقد أن رونالدو يستطيع الرد على أسئلة عن أمور خارج مباراة كرة القدم أمام روسيا؟!
وتابع: أنه هنا من أجل التحدث عن المباراة ، فهو لا يفكر بعائلته ، ريال مدريد او أي شئ آخر أنه يتحدث عن المباراة.
وأنهى تصريحاته: أعلم أن جميعكم تريدون معرفة الأمر ، ولكن عليك أن تحترم خصوصية اللاعب وحياته.
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