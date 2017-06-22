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مدرب برازيلي يعلن عن صفقة جديدة للبارسا

مدرب برازيلي يعلن عن صفقة جديدة للبارسا

By admin
22 يونيو، 2017
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أعلن المدرب البرازيلي كوكا الحالي لنادي بالميراس البرازيلي أن هناك انتقال مؤكد للاعبه الشاب فيتينيو لصفوف نادي برشلونة الإسباني.
وقال كوكا في تصريحات تنقلها صحيفة سبورت الكتالونية: لقد سمعت شيئاً عن مغادرة فيتينيو فهو لاعب مميز وسيفيد برشلونة كثيراً بالفريق الثاني ، ويتدرب جيداً ولكنه لم يستطع الحصول على دقائق كثيرة معنا.
فيتينيو يبلغ من العمر 19 عاماً وقد ينتقل إلى برشلونة بالفريق الثاني على سبيل الإعارة في صيف 2018 مع أحقية الشراء النهائي.
وكان قد سافر راؤول سانهيلي إلى البرازيل لإنهاء كافة تفاصيل تلك الصفقة منذ أيام ولم يتم الإعلان عنها رسمياً.
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