مدير برشلونة الرياضي : لهذا السبب نجوم كبار يخشون الانضمام للبرسا

أكد مدير برشلونة الرياضي روبرت فرنانديز على انه “راض” عن اللاعبين الذين تم التعاقد معهم العام الماضي، وواثق من زيادة تعزيز الفريق هذا الصيف.

ويحتاج عمالقة كاتالونيا إلى المزيد من الاضافات قبل الموسم المقبل 2017-2018، بعد أن خسروا الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا لصالح الغريم ريال مدريد الموسم المنصرم.

ولم ينجح في اثبات نفسه مع برشلونة من الصفقات الجديدة الصيف الماضي، سوى المدافع صامويل أومتيتي، ولكن فيرنانديز يرى أنه ليس من السهل إقناع اللاعبين للانضمام إلى النادي، حيث فرص المشاركة كأساسي يمكن أن تكون محدودة.

وقال في مقابلة مع المجلة الرسمية للنادي : “ان الصعوبة الرئيسية التي تواجهنا عندما يتعلق الامر بالتوقيع مع لاعبين جدد، هي عظمة هذا النادي، لان ذلك يعني ان العديد من اللاعبين لن يأتوا، لانهم يعرفون انهم لن يلعبوا سوى القليل”.

وأضاف : “رغم ذلك واثقون من تعزيز الفريق هذا الصيف، في المراكز التي نعاني فيها، وأنا واثق أن الذين سيصلون سيكونون لاعبين هامين جدا في الفريق”.

واختتم : “نحن سعداء وراضون عن التوقيعات التي جاءت في العام الماضي، لأننا نعتقد أنهم سوف يتخذون خطوات هامة إلى الأمام في حياتهم المهنية هذا الموسم، اللاعبين بحاجة إلى وقت للتأقلم، الأمر ليس سهلا، وهم لاعبين شباب”.

ويقال ان برشلونة قد اعطى الاولوية هذا الصيف للتوقيع مع لاعب وسط وظهير أيمن جديد، ويعتبر ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان، وهيكتور بيلرين من آرسنال، أبرز أهداف البلوجرانا في الميركاتو هذا الصيف.