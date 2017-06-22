ميلان يواصل سعيه لضم مهاجم فيورنتينا

كشفت تقارير صحفية إيطالية ان نادي آي سي ميلان اجتمع اليوم مع وسيط مهاجم فيورنتينا نيكولا كالينيتش للوصول لاتفاق معه لنقله لملعب السان سيرو هذا الصيف.

وقد وقع الروسونيري بالفعل مع أندريه سيلفا مهاجم بورتو، ولكن تم ربطه أيضا مع الدولي الكرواتي كالينيتش باعتباره تعزيزا جيداً في الخط الهجومي.

ووفقاً لموقع فوتبول إيطاليا التقى المدير الرياضي ماسيميليانو ميرابيلي والرئيس التنفيذي ماركو فاسوني اليوم مع فالي رماداني، وهو وسيط قريب جدا من كالينيتش.

ومع ذلك، لا يزال هناك فجوة كبيرة بين عرض الديافولو والسعر المطلوب للفيولا الذي يبلغ 30 مليون يورو.

ميلان لا يريد أن يدفع هذا المبلغ ، ويتطلع إلى خفض التكلفة عن طريق إرسال جوراي كوشكا كجزء من الصفقة.