نادي صيني يشارك في أحد الدوريات في ألمانيا

تم الإعلان بشكل رسمي اليوم عن تواجد أحد الأندية الصينية في دوري الدرجة الرابعة الألماني من الموسم المقبل.

أبدت باقي الأندية في الدوري ترحيبها بفكرة تواجد النادي الصيني، خصوصاً مع توقيع اتفاقية بين الاتحاد الألماني والصيني في نوفمبر الماضي.

وقال المسئول عن دوري الدرجة الرابعة الألماني في تصرحيات صحفية: “كل الأندية الـ19 رحبت بالفكرة، لذلك أرى نجاح قادم لهذا المشروع”.

لن يكون النادي بالمصطلح المتعارف عليه، بل عبارة عن فريق من الصين، كل لاعبيه دون الـ20 عاماً، لن يكون له ملعب، لذلك سيخوض كل فريق من الدوري أمامه مباراتين على ملعبه.

لن يخضع النادي الصيني لقواعد الصعود والهبوط في الدوري مهما كانت نتائجه.

goal