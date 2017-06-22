نيس يوجه ضربة قوية ليوفنتوس وإنتر ميلان بشأن دالبرت

أكدت تقارير صحفية فرنسية أن نادي نيس ليس لديه نية لبيع ظهيره الايسر هنريك دالبرت خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتقول التقارير في فرنسا إن إنتر ميلان كان لديه اتفاق مع دالبرت، ولكن نيس ليس لديه نية لبيعه.

وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عاما رجلا رئيسيا في تأهل نيس بشكل مفاجئ لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل ، كما تم وصفه بأنه بديل محتمل لأليكس ساندرو في يوفنتوس.

ووفقاً لموقع فوتبول إيطاليا وافق دالبرت على عقد لمدة خمس سنوات للإنضمام للنيراتزوري ، مع ضمان أنه سيكون الخيار الأول في مركز الظهير الايسر.

ومع ذلك، رفض نيس حتى النظر في إمكانية السماح للاعبه البرازيلي بمغادرة الناد ، ويقال أن اللاعب يتفهم موقفهم.

وقال الموقع انه اذا قدم يوفنتوس عرضا رسميا سيتم رفضه ايضا، مشيراً الى أن نيس لا يحتاج الى المال ويركز على بناء فرقة تنافسية لدوري ابطال اوروبا.