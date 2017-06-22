هدف ليفربول يتوصل لاتفاق مع بايرن ميونخ

أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن النجم الألماني الشاب جوليان براندت اتفق على الانتقال إلى نادي بايرن ميونخ الألماني.

واشارت صحيفة “TZ” الألمانية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن براندت وافق على الرحيل إلى صفوف بايرن ميونخ، بعد الاتفاق مع ناديه الحالي باير ليفركوزن.

واضاف التقرير أن النادي البافاري سيعير اللاعب صاحب الواحدة والعشرين عامًا إلى ناديه الحالي باير ليفركوزن في الموسم المقبل، على أن ينتقل إلى بايرن من الصيف المقبل.

وتابع التقرير أن براندت رفض العرض المقدم من نادي ليفربول من أجل البقاء في وطنه، خاصة أن اللاعب كان يمتلك عرض من بايرن ميونخ.

يذكر أن براندت يعد أحد ابرز المواهب الألمانية في الوقت الحالي، ويشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم للقارات المقامة حاليًا في روسيا، ويقترب من تمثيل منتخب بلاده في كأس العالم الصيف المقبل.