وكيل كونتي يعرب عن رضاه بعد إجتماعه مع أتلانتا

أعرب وكيل أعمال اللاعب أندريا كونتي عن رضاه بعد إجتماعه مع مسئولي نادي أتلانتا لمناقشة مستقبل موكله.

وقد أرتبط أندريا كونتي بالانضمام الى آي سي ميلان هذا الصيف ، ولكن ناديه أتلانتا طلبوا الحصول على 30 مليون يورو للسماح له بالرحيل.

وقال ماريو جوفريدي وكيل أعمال كونتي في تصريحاته التي نقلها موقع فوتبول إيطاليا:أنا مرتاح وراضٍ جداً بعد الاجتماع مع أتلانتا.

واضاف:لا يزال هناك عمل يتعين القيام به ، والآن سيتعين على ميلان وأتلانتا التحدث مع بعضهما البعض لحسم الصفقة.