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وكيل كونتي يعرب عن رضاه بعد إجتماعه مع أتلانتا

وكيل كونتي يعرب عن رضاه بعد إجتماعه مع أتلانتا

By admin
22 يونيو، 2017
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أعرب وكيل أعمال اللاعب أندريا كونتي عن رضاه بعد إجتماعه مع مسئولي نادي أتلانتا لمناقشة مستقبل موكله.
وقد أرتبط أندريا كونتي بالانضمام الى آي سي ميلان هذا الصيف ، ولكن ناديه أتلانتا طلبوا الحصول على 30 مليون يورو للسماح له بالرحيل.
وقال ماريو جوفريدي وكيل أعمال كونتي في تصريحاته التي نقلها موقع فوتبول إيطاليا:أنا مرتاح وراضٍ جداً بعد الاجتماع مع أتلانتا.
واضاف:لا يزال هناك عمل يتعين القيام به ، والآن سيتعين على ميلان وأتلانتا التحدث مع بعضهما البعض لحسم الصفقة.
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