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أتلتيكو في مأزق بسبب كوستا وعقوبة “فيفا”

أتلتيكو في مأزق بسبب كوستا وعقوبة “فيفا”

By admin
23 يونيو، 2017
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يحاول نادي أتلتيكو مدريد الإسباني التعاقد مع لاعبه السابق، دييجو كوستا، مهاجم تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف.

ويقف قرار فيفا بمنع النادي الإسباني من التعاقدات حائلا أمام استعادة لاعبه السابق.

وحاول الأتليتي ضم كوستا مع إعارته حتى شهر يناير القادم، لكن لوائح الفيفا تجبره على قيد اللاعب، وهو ما لا يستطيع فعله بسبب العقوبة الموقعة عليه.

وأصبح كوستا قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن البلوز، بعدما تلقى رسالة نصية من المدرب أنطونيو كونتي، تفيد بخروجه من حساباته في الموسم القادم.

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