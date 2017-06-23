ألفيش: مانشستر سيتي؟ الجميع يعلم إعجابي بغوارديولا

أشار البرازيلي داني ألفيش مدافع يوفنتوس الإيطالي إلى قرب انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بعد فاصل من المديح للمدرب الأسباني بيب غوارديولا.

ألفيش عمل مع غوارديولا خلال أربعة مواسم ناحجة في برشلونة الأسباني، حققا فيها لقب بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين.

غول كان قد أعلن صباح الأربعاء الماضي موافقة ألفيش على عقد لمدة عامين مع مانشستر سيتي وأنه سيتم الإعلان عن وصوله مع رحيله عن يوفنتوس رسمياً.

جيوسيبي ماروتا المدير التنفيذي ليوفنتوس كان قد أكد رغبة ألفيش في الرحيل عن يوفنتوس مع تعبير الظهير البرازيلي عن إعجابه بغوارديولا مع قرب انتقاله لملعب الاتحاد.

ألفيش قال في مقابلة تلفزيونية عند سؤاله عن إذا ما كان مانشستر سيتي فريقه القادم: “الجميع يعلم إعجابي بغوارديولا، هو مدرب عظيم”.

وأضاف “إذا ذهبت، سيكون الأمر دون أي تعارض، وبدون أي مشاكل، بعكس كل ما يتم إثارته من أحاديث صحفية”.

غوارديولا يرغب في التعاقد مع ظهير أيمن بعد رحيل كلاً من الأرجنتيني بابلو زاباليتا والفرنسي باكاري سانيا عن مانشستر سيتي.

وسيكون ألفيش ثالث تعاقدات مانشستر سيتي بعد ضم كلاً من إديرسون حارس مرمى بنفيكا البرتغالي وبيرناردو سيلفا لاعب وسط موناكو الفرنسي.

ألفيش قضى موسماً مع يوفنتوس فاز فيه بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا قبل خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا من ريال مدريد الأسباني.

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