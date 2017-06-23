برشلونة يسعى لضم هدفه القديم كوادرادو

يسعى نادي برشلونة الإسباني بقوة لتدعيم الخط الخلفي في الفريق هذا الصيف خاصة مركز الظهير الأيمن الذي يعاني منه الفريق منذ رحيل النجم البرازيلي داني ألفيش.

وكانت الكثير من التقارير قد ربطت العملاق الكتالوني بالنجم الإسباني هكتور بليرين لاعب نادي أرسنال الإنجليزي والذي كان في ناشئين البلوجرانا.

وفي ظل المفاوضات الحالية مع إدارة الغانرز أكدت مصادر “غول” أن العملاق الكتالوني يستهدف الظهير الكولومبي خوان كوادرادو أيضًا لاعب يوفنتوس الإيطالي والذي يقترب من الرحيل عن السيدة العجوز هذا الصيف.

كانت إدارة العملاق الكتالوني ترغب في ضم اللاعب قبل عدة مواسم وكلن الأموس لم تسر على النحو الجيد مما جعله ينضم لتشيلسي ثم ينتقل منه إلى يوفي.

يذكر أن اللاعب قد يكلف النادي الإسباني 50 مليون يورو ومن المتوقع أن تكون المفاوضات صعبة مع إدارة السيدة العجوز من أجل الحصول على خدمات صاحب الـ20 عامًا.

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