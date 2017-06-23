ريو فيرديناند يُثني على مجهودات مورينيو مع اليونايتد

صرح الإنجليزي ريو فيرديناند مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق أن البرتغالي جوزيه مورينيو أحضر المتعة الى أداء الشياطين الحمر بعدما أصبح مدرباً للفريق .

ويذكر أن مورينيو فاز مع مانشستر يونايتد بثلاث بطولات في موسم 2015-2016 حيث فاز بالدرع الخيرية ولقب الدوري الاوروبي ولقب كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين .

ونقلت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية تصريحات فيرديناند والذي قال : ماحققه مورينيو نجاح كبير ، ولكن اذا نظرت فقط لمركز مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي وإحتلال المركز السادس ستقول ان الموسم محبط بالنسبة للشياطين الحمر .

واضاف فيرديناند : اعتقد أن الموسم الماضي كان المناسب لمورينيو من اجل أن يبني الفريق للسنوات المقبلة ، وارى أنه بكل تأكيد حدث تحسن في مستوى الفريق وفي طريقة اللعب .

وقال فيرديناند : لم استمتع برؤية مباريات مانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة إلا في الموسم الماضي كان هناك تحسن وتغير واضح في الأداء .