سون: كنت مرعوباً من وانياما قبل الانضمام لتوتنهام

أعرب الكوري الجنوبي هيونغ مين سون عن شعوره بالرعب للعب ضد فيكتور وانياما قبل أن يصبحا زميلين في توتنهام الإنجليزي.

وانياما وسون تواجها في 2014 عندما استضاف ساوثامبتون الإنجليزي باير ليفركوزن الألماني في مباراة ودية بفترة الإعداد قبل الموسم، ولكنهما اجتمعا سوياً بعد عامين إثر التوقيع للسبيرز.

وتوجه سون بالشكر إلى وانياما لمساعدته في إحراز أفضل عدد من الأهداف في مسيرته ب21 هدف مع توتنهام الموسم الماضي.

سون قال في مقابلة مع إيفننج ستاندارد: “كنت معجباً بفيكتور وانياما عند توقيعه لتوتنهام، عندما كنت في ليفركوزن ولعبت أمام ساوثامبتون، رأيته للمرة الأولى، وكان وحشاً، أرتعبت للعب ضده”.

وأضاف “عندما انتقل إلى توتنهام، علم الجميع ما قد يستطيع تقديمه، وأستمتع بمشاهدته يلعب، أعتقد أنه أدى بشكل مميز معنا، وهو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا”.

الكوري الجنوبي أكمل “فيكتور لاعب مميز للغاية، أنا لاعب هجومي، ولكن عندما أشعر أن خلفنا وانياما وموسى ديمبلي، أشعر بالراحة”.

وتابع “إذا فقدت الكرة في بعض الأحيان، أشعر بالاطمئنان لأن خلفي فيرتونخين، وتوبي، وإريك، وموسى، ووانياما، كل لاعب في الدفاع يعطى أريحية لكل لاعبي الهجوم في توتنهام”.

وكان توتنهام قد أنهى الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في المركز الثاني خلف تشيلسي الذي توج بطلاً للمسابقة للمرة السادسة في تاريخه.

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