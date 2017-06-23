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صلاح يوجه رسالة هامة لجماهير ليفربول

صلاح يوجه رسالة هامة لجماهير ليفربول

By admin
23 يونيو، 2017
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بعث الدولي المصري محمد صلاح المنضم مؤخراً لفريق ليفربول الإنجليزي رسالة هامة لجماهير الفريق عبر التليفزيون الرسمي لنادي ليفربول.
نشرت صحيفة مترو تصريحات محمد صلاح الذي قال: سوف أعطي أفضل ما لدي للفريق، أريد حقاً الفوز بالبطولات مع ليفربول لاسعاد الجماهير.
وأضاف صلاح: هناك لاعبين رائعين داخل الفريق كوتينيو وفيرمينيو وآدم لالانا وساديو ماني، أتمني مساعدة زملائي الجديد على تقديم شئ مهم للجماهير.
واختتم صلاح تصريحاته: الجميع يعرف ليفربول بشكل جيد، فهو ناد كبير ولديه شعبية كبيرة وجماهير رائعة ولهذا السبب وقعت للريدز.
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