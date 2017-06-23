صلاح يوجه رسالة هامة لجماهير ليفربول

شن بطل العالم من المنتخب الفرنسي في عام 1998، كريستوف دوغاري، هجوما عنيفا على مهاجم باريس سان جيرمان، نيمار، بعد شجاره الأخير مع كافاني على ضربة جزاء في مباراة ليون ...