صلاح يوجه رسالة هامة لجماهير ليفربول
بعث الدولي المصري محمد صلاح المنضم مؤخراً لفريق ليفربول الإنجليزي رسالة هامة لجماهير الفريق عبر التليفزيون الرسمي لنادي ليفربول.
نشرت صحيفة مترو تصريحات محمد صلاح الذي قال: سوف أعطي أفضل ما لدي للفريق، أريد حقاً الفوز بالبطولات مع ليفربول لاسعاد الجماهير.
وأضاف صلاح: هناك لاعبين رائعين داخل الفريق كوتينيو وفيرمينيو وآدم لالانا وساديو ماني، أتمني مساعدة زملائي الجديد على تقديم شئ مهم للجماهير.
واختتم صلاح تصريحاته: الجميع يعرف ليفربول بشكل جيد، فهو ناد كبير ولديه شعبية كبيرة وجماهير رائعة ولهذا السبب وقعت للريدز.