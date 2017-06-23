فينغر يتحدث عن مستقبل والكوت مع أرسنال

كانت الكثير من الصحف قد تحدثت مؤخرًا عن إمكانية رحيل النجم الإنجليزي ثيو والكوت عن صفوف ناديه أرسنال هذا الصيف بعد المستوى المتواضع الذي قدمه مؤخرًا.

ذلك بالإضافة إلى رغبة المدرب الفرنسي أرسين فينجر في التعاقد مع نجوم جدد من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق بالصيف الحالي.

ولكن في تصريحات فينغر الأخيرة كشف عن الحقيقة وراء رحيل والكوت قائلًا: “ثيو تحسن كثيرًا على المستوى الدفاعي وأصبح أفضل من الماضي، لقد كان ينقصه بعض العمل الجماعي مع الفريق ولكن الآن تطور”.

وأضاف: “من الجيد بقاء النجوم الذين يلعبون هنا منذ فترة طويلة، الولاء للفريق مهم بالنسبة لي كثيرًا وثيو كان دائمًا وفيًا لأرسنال”.

يذكر أن اللاعب كان على وشك الرحيل عن الجانرز في صيف 2015 مقابل 30 مليون جنيه استيرليني ولكن الأمور لم تنجح.