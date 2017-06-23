فينغر يقترب من تحقيق حلمه الهجومي بالتعاقد مع نجم ليون

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي أرسنال الإنجليزي اقترب أكثر من أي وقت مضى من التعاقد مع النجم الفرنسي ألكساندر لاكازيت مهاجم نادي ليون الفرنسي.

وتحاول إدارة الغانرز التواصل مع الفرنسي الدولي منذ نهاية الموسم، ويبدو أن الصفقة اقتربت للغاية من إتمامها لصالح الفريق اللندني.

ووفقًا لصحيفة “صن” الإنجليزية، فإن أرسين فينغر المدير الفني لأرسنال قرر تقديم 50 مليون جنيه إسترليني، من أجل إقناع إدارة ليون بالتخلي عن أحد أهم نجوم الفريق.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن ليون يحاول التعاقد مع البوركينابي بيرتراند تراوري مهاجم تشيلسي، في صفقة تقدر قيمتها بـ 17 مليون باوند، ليصبح بديل لاكازيت في المقدمة الهجومية.

وفي حالة إتمام الصفقتين، فإن ذلك قد يعني رحيل أوليفييه جيرو من صفوف الجانرز، خاصة وأنه لن يكون المفضل لقيادة هجوم الفريق.

وأكدت الصحفية أن جيرو قد ينتقل لصفوف الجار اللندني وست هام يونايتد، في صفقة تصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني.