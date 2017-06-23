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كأس القارات| سانشيز يحطم رقم سالاس ويصبح هدافا تاريخيا لتشيلي

كأس القارات| سانشيز يحطم رقم سالاس ويصبح هدافا تاريخيا لتشيلي

By admin
23 يونيو، 2017
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نجح المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز في تتويج نفسه هدافا تاريخيا لمنتخب بلاده، بعد تسجيله في شباك ألمانيا بالجولة الثانية من كأس العالم للقارات.

وتمكن نجم أرسنال من إحراز هدف التقدم لتشيلي بعد مرور 5 دقائق فقط من انطلاق المباراة الهامة بالمجموعة الأولى من البطولة.

ويصبح بذلك سانشيز هو الهداف التاريخي لمنتخب تشيلي برصيد 38 هدف بتغلبه على أسطورة بلاده مارسيلو سالاس.

وتطمح تشيلي لتحقيق الفوز اليوم على ألمانيا، حتى تضمن التأهل لدور الثمانية بعد فوزها بمواجهتها الأولى على الكاميرون 2/0.

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