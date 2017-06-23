كامبياسو: لم أكمل مع ريال مدريد لعدم كوني غلاكتيكوس

أكد الأرجنتيني إستيبان كامبياسو أنه لم يكن مناسباً في ريال مدريد الأسباني لأنه لم يكن جالاكتيكوس بالرغم من استمتاعه بفترته في العاصمة الأسبانية.

كامبياسو انتقل إلى مدريد في عمر الخامسة عشر في 1996 وعاد للنادي في 2001 ليفوز بالدوري الأسباني، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الإنتركونتيننتال، وكأس السوبر الأسباني قبل الرحيل إلى الإنتر في 2004.

لاعب الوسط الأرجنتيني صاحب ال36 عاماً الذي يلعب مع أولمبياكوس اليوناني حالياً يتذكر وقته في مدريد بكل عشق، ولكنه شعر أنه لم يكن مناسباً بين أمثال رونالدو الظاهرة، زين الدين زيدان، لويس فيجو وديفيد بيكهام.

كامبياسو قال في حديث لماركا الأسبانية: “كنت بالفعل مع الفريق الأول، سياسات هذه الفترة كانت تعني تكوين الفريق من لاعبي الأكاديمية والجالاكتيكوس، ولم أكن ضمن هذا ولا ذاك”.

وأضاف “ولكن لم يكن الأمر سيئاً على الإطلاق، كانت خبرة جميلة في الحقيقة”.

متوسط ميدان الإنتر السابق أكمل “لم يكن هناك استمرارية في صفات اللعب الخاصة بي، وجذبت المزيد من الانتباه بغيابي عن التشكيل الأساسي أكثر من تواجدي”.

وتابع “وضع كلود ماكاليلي كان مشابه لوضعي، لم يكن في الحسبان حتى رحيله، نحن لاعبون نقوم بالكثير من العمل لصالح الفريق، وعندما نرحل، يظهر كل شيء”.

إستيبان كامبياسو أكد “أتفهم بشكل واضح لماذا رحلت، لم أكن جزءاً من نموذج النادي الرياضي ولا الاقتصادي”.

وأردف “لم يكن من السهل تحمل امتلاك من 6 إلى 7 لاعبين من أغلى رواتب اللاعبين في العالم، كان على البعض الرحيل، شهوري الخمسة الأولى في مدريد كانت مثالية”.

وحقق كامبياسو الثلاثية مع الإنتر تحت قيادة جوزيه مورينيو بالحصول على الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا 2010.

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