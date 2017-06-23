لويس غارسيا: صلاح لديه كل شيء للنجاح في ليفربول

أشاد لويس غارسيا مهاجم ليفربول السابق بالدولي المصري محمد صلاح أحدث صفقات النادي الإنجليزي.

وكان صلاح قد أكمل انتقاله إلى ليفربول قادماً من روما الإيطالي لمدة خمسة أعوام مقابل 42 مليون يورو مع 8 مليون يورو إضافات حسب أداء اللاعب ونجاح ليفربول.

الدولي المصري صاحب ال25 عاماً يعود للدوري الإنجليزي بعد قضاء فترة مع تشيلسي قبل اللعب لمدة ثلاثة مواسم بالدوري الإيطالي مع فيورنتينا وروما.

صلاح سجل 34 هدفاً في 83 مباراة بكل البطولات مع روما، ويعتقد جارسيا أن النجم المصري سيكون مناسباً للغاية في ليفربول.

جارسيا قال في تصريحات لأومني سبورت: “صلاح يملك كل شيء للنجاح في ليفربول”.

وأضاف “هذا ليس بالأمر السهل، نملك لاعبين مميزين في الفريق، اللعب لصالح ليفربول دوماً ما يصاحبه الكثير من الضغوطات، الجماهير حول العالم تتابعك”.

مهاجم ليفربول السابق أكد “عليك أن تعطي بنسبة 120%، ولكن أعتقد أن صلاح يملك كل شيء للقيام بعمل مميز هنا، وأعتقد أن الفريق يحتاج لاعباً مثله”.

صلاح أصبح أولى صفقات ليفربول الصيفية، كما أنه أصبح الصفقة الأغلى في تاريخ النادي المتوج بلقب الدوري الإنجليزي 18 مرة، ولقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات.

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