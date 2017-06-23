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مدرب غوانجزهو ينفي إمكانية انتقال نجمه إلى برشلونة

مدرب غوانجزهو ينفي إمكانية انتقال نجمه إلى برشلونة

By admin
23 يونيو، 2017
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أكد البرازيلي لويز فيليبي سكولاري المدير الفني لنادي غوانجزهو إيفرجراند الصيني أن مواطنه باولينيو لاعب وسط الفريق لن ينتقل لصفوف نادي برشلونة الإسباني.

وانتقل باولينيو لصفوف غوانجزهو قبل عامين من نادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، في صفقة قدرت قيمتها بـ 14 مليون يورو.

وقال سكولاري في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “باولينيو لن يغادر غوانجزهو، عقده يتضمن شرط جزائي بقيمة 40 مليون يورو”.

وأضاف: “في الوقت الحالي لا يمكن للأندية الصينية أن تخسر نجومها، لأنه أصبح من الصعب التعاقد مع بديل بسبب قوانين الضرائب الجديدة”.

واختتم المدرب السابق لمنتخب البرازيل تصريحاته قائلًا: “إذا كان هناك أي إمكانية لرحيله فإنني كنت سأعلم بذلك، إلا أنني لا أعرف شيئًا عن الأمر”.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يرتبط فيها باولينيو بالانضمام لصفوف البلوجرانا، حيث كان هدفًا للنادي الكتالوني في 2013 قبل الانضمام للسبيرز من كورنثيانز البرازيلي.

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