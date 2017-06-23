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منير الحدادي يرغب في تمثيل منتخب المغرب بدلاً من إسبانيا

منير الحدادي يرغب في تمثيل منتخب المغرب بدلاً من إسبانيا

By admin
23 يونيو، 2017
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يرغب اللاعب منير الحدادي جناح نادي برشلونة الإسباني في تمثيل المنتخب المغربي بدلاً من منتخب إسبانيا مستقبلاً .
ولعب الحدادي أخر مباراة له مع إسبانيا في عام 2014 وكانت في تصفيات بطولة كأس أمم اوروبا 2016 .
يذكر أن والد منير الحدادي مغربي الجنسية ووالدته تنحدر من مدينة مليلة والتي تُوجد على ساحل شمال افريقيا مابين المغرب وإسبانيا .
وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن الاتحاد المغربي لكرة القدم متحمس لضم الحدادي لصفوف أسود الاطلسي خلال الفترة المقبلة .
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