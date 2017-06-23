موارتا: أحلم مُنذ أن كنت طفلاً بالفوز بكأس العالم

كشف اللاعب الدولي الإسباني ألفاروا موراتا مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني عن حمله منذ أن كان طفلاً، بإنه يريد الفوز ببطولة كأس العالم مع منتخب بلاده.

ونشرت صحيفة الموندوديبورتيفو الإسبانية تصريحات اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والتي كشف أن الفوز باللقب امر صعبًا ولكن ليس مستحيلاً.

وقال موارتا: منذ أن كنت طفلاً، حملي هو الفوز بكأس العالم، لذا اعتقد أن أكون مشغولا جداً فى شهري جوان وجويلية 2018.

وأضاف: جميع اللاعبين فى المنتخب، يمكنهم فعل شيء عظيم مع إسبانيا، حتي نحقق مع تحقق فى الفترة ما بين عامي 2008 و2012، سوف يكون أمراً صعباً للغاية، ولكن ليس مستحيلاً.