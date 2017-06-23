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موناكو يرفض عرضا خياليا من ليفربول للتخلي عن مبابي

موناكو يرفض عرضا خياليا من ليفربول للتخلي عن مبابي

By admin
23 يونيو، 2017
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أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ليفربول الإنجليزي قدم عرضًا بقيمة 100 مليون يورو، في محاولة لإقناع نادي موناكو بالتخلي عن نجمه الشاب كيليان مبابي.

ويعد مبابي أحد أهم محاور صراع الأندية الكبرى في سوق الانتقالات الصيفية، خاصة بعد تألقه اللافت رفقة موناكو خلال الموسم الماضي، وتسجيله 23 هدفًا في 41 مباراة.

وتسعى أندية ريال مدريد الإسباني ومانشستر يوناتيد وتشيلسي وأرسنال من إنجلترا، للحصول على توقيع مبابي في أسرع وقت.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن موناكو ليس مستعدًا بيع نجمه بأقل من 114 مليون يورو، في صفقة ستجعل المهاجم الشاب اللاعب الأغلى في العالم.

ومن جانبه فإن الدولي الفرنسي مصمم على الانتقال لصفوف ريال مدريد، خاصة في ظل اقتناعه الكبير بالعمل تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان.

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