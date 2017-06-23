نجم إنتر السابق: يوفنتوس أفشل فريق إيطالي في دوري الأبطال

تهكم الأرجنتيني استيبان كامبياسو اللاعب السابق في صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي على الغريم نادي يوفنتوس، بعد السقوط المتتالي للبيانكونيري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق كامبياسو لقب البطولة الأكبر للأندية على مستوى العالم مع النيراتزوري في 2010، حيث تمكن الأفاعي من تخطي عقبة برشلونة في نصف النهائي.

وخسر يوفنتوس نهائي دوري الأبطال في 2015 أمام برشلونة ونهائي 2017 أمام ريال مدريد، ويرى لاعب الوسط المخضرم أن الهزائم المتتالية للسيدة العجوز أمام الأندية الإسبانية يعطي انطباعًا سيئًا عن الكرة الإيطالية.

وقال كامبياسو في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “الفريق الإيطالية تظهر كفرق صغيرة في نهائي دوري الأبطال أمام فرق إسبانيا، والأمر ليس كذلك، الأمر ليس صحيحًا”.

وأضاف: “الفريق الإيطالي الوحيد الذي خسر نهائي دوري الأبطال أمام فرق إسبانية كان يوفنتوس”.

واختتم كامبياسو تصريحاته قائلًا: “إنتر لعب النهائي مرة وفاز به، وميلان كذلك حقق اللقب في العديد من المرات”.