نجم باريس سان جيرمان يحث فيراتي على البقاء

يحاول المدافع البرازيلي ماركينيوس لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حث زميله الإيطالي ماركو فيراتي على البقاء في العاصمة الفرنسية، حيث يرى أن مشروع النادي لا زال قائمًا.

وارتبط فيراتي بشدة خلال الفترة الماضية بالانتقال لصفوف نادي برشلونة الإسباني، وسط تقارير تؤكد اتفاقه مع النادي الكتالوني على بنود انتقاله الشخصي.

وقال البرازيلي الدولي في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “لقد قرأت الكثير عن قصة انتقال فيراتي، لكن لا أعلم حقيقة الأمر، ماركو لم يتحدث على الإطلاق بشأن الرحيل عن باريس سان جيرمان”.

وأضاف: “إنه لاعب عظيم، وقطعة مهمة للغاية في مشروعنا، ونصيحتي لماركو أن يبقي معنا”.

وتابع: “لا أريد أن يرحل، وبصراحة لا أظن أنه يريد الرحيل، إن مشروعًا بهذا الحجم يمكن أن يمثل خطًا طويلًا من النجاح”.

وأكمل: “الجميع يعتقد أنه من السهل لنا أن نفوز بكل البطولات، لكن هذه كرة القدم، لا يمكننا الحكم على أي شيء مسبقًا”.

واختتم ماركينيوس تصريحاته قائلًا: “هذا المستوى من كرة القدم في غاية التعقيد، وأنا لست مندهشًا من أن النادي يمر بأوقات صعبة، لكن الأمر لا يخيفني”.