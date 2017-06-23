نجم سان جيرمان: مستمر مع فريقي ولا أفكر في الرحيل

أكد ماركوس كوريا “ماركينيوس”، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي،أنه مستمر مع ناديه الفرنسي في الموسم المقبل، مشددا على عدم تفكيره في أي عروض خلال فترة الانتقالات، هذا الصيف.

وقال ماركينيوس، في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن لا داع للتفكير في الرحيل، طالما أن إدارة النادي مستقرة، ولديها خطة ذكية لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وأضاف المدافع البرازيلي أنه يحتاج بشدة للراحة هذا الصيف، بعد موسم شاق شارك خلاله في 42 مباراة مع فريقه ومنتخب السامبا، لافتًا إلى أنه بدأ الموسم الماضي بشكل مبكر للغاية، بعد المشاركة في كوبا أمريكا، ودورة الألعاب الأوليمبية التي استضافتها بلاده في صيف 2016.

وأشار إلى أنه سعيد للغاية بمعدل مشاركته في المباريات، لأنه يدل على ثقة مدربيه في قدراته، وعمله الجاد خلال التدريبات والمباريات.

وأوضح ماركينيوس، أنه سيحاول استغلال الإجازة هذا الصيف للاستمتاع مع أسرته، وشحن بطارية طاقته استعدادًا للموسم الجديد، من أجل تقديم مستوى أقوى.