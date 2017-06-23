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نيمار: سنرحب بقدوم ليما في برشلونة بأذرع مفتوحة

نيمار: سنرحب بقدوم ليما في برشلونة بأذرع مفتوحة

By admin
23 يونيو، 2017
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أكد البرازيلي نيمار نجم برشلونة الأسباني أنه سيرحب بانضمام مواطنه لوكاس ليما لاعب وسط سانتوس البرازيلي في النادي الكتالوني.

تعاقد ليما مع سانتوس ينتهي مع نهاية العام الحالي، وتم إعلان أنه وقع على اتفاق مبدئي مع برشلونة للانضمام إليه يناير القادم.

نيمار قال في تصريحات لجلوبو إيسبورت في حدث خيري: “هو صديق عظيم في كرة القدم، وأتمنى مجيئه إلى برشلونة”.

وأضاف “آمل أن يسير كل شيء على ما يرام، سنرحب به بأياد مفتوحة”.

Neymar Barcelona La Liga

تقارير صحفية في البرازيل أكدت اهتمام برشلونة في التعاقد مع لوكاس ليما بعد طلب خاص من نيمار بالتوقيع معه.

نجم برشلونة أكد “هناك الكثير من الإشاعات حول اقتراحي ضم برشلونة للاعب الوسط ليما، ولكن لم أتقدم بطلب لضمه”.

وبالرغم من عمل والد نيمار لصالح شركة خودور لكرة القدم التي تمثل لوكاس ليما، أنكر والد نيمار عرض اللاعب على برشلونة.

وقال والد نيمار “سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة لوكاس لإيجاد أفضل نتيجة له، ولكن العرض الوحيد الذي نملكه له هو من سانتوس”.

برشلونة يسعى تحت قيادة المدرب الجديد إرنستو فالفيردي للتعاقد مع صفقات قوية للعودة للمنافسة في أسبانيا وأوروبا من جديد.

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