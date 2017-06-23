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وكيله:لايبزيغ سوف يدمر أحلام فورسبيرغ في هذه الحالة!

وكيله:لايبزيغ سوف يدمر أحلام فورسبيرغ في هذه الحالة!

By admin
23 يونيو، 2017
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أشار وكيل أعمال اللاعب إميل فورسبيرغ أن ناديه لايبزيغ الالماني سوف يدمر أحلام موكله إذا لم يسمح له بإتخاذ خطوة الرحيل للانتقال لنادٍ أكبر هذا الصيف.
وكان فورسبيرغ قد تلقى بالفعل عرضا بقيمة 30 مليون يورو من ميلان واعترف بكونه مهتما باهتمام روسونيري.
وقال وكيل أعمال فورسبيرغ في تصريحاته التي نقلها موقع فوتبول إيطاليا:لقد أعطى دائما كل شيء للنادي وكسر عدة سجلات بقميص لايبزيغ.
وأضاف:لقد تحدثت أنا وفورسبيرغ مع النادي عن طموحاتنا ومستقبله وأحلامه.
وتابع:انهم لم يشتروه بـ15 مليون يورو ولكن تم شراؤه فقط بـ3 مليون يورو.
وأكمل:يجب أن يسمح لايبزيغ له بالذهاب بحرية. بالتأكيد، إميل يريد أن يأخذ الخطوة التالية.
واختتم حديثه قائلاً:اذا لم يكن ذلك ممكنا، سيتعين على النادي ان يعيش على علم بانهم يدمرون احلامه.
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