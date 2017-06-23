يونايتد يتعاقد مع مدير كشافي يوفنتوس

قام مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع خافيير ريبالتا مدير يوفنتوس الإيطالي لنشاطات البحث عن لاعبين جدد.

يوفنتوس كان قد أعلن رحيل ريبالتا بعد خمسة أعوام من الشراكة الناجحة لخوض تجربة احترافية جديدة.

وقال ريبالتا عقب رحيله عن السيدة العجوز: “لقد كانت سنوات رائعة، عملت خلالها بشكل جيد للغاية، أشكر الجميع في النادي، خصوصاً جيوسيبي ماروتا وفابيو باراتيشي لإيمانهما بي منذ اليوم الأول، لقد كانت تجربة عظيمة، وسوف أتذكرها بكل سعادة”.

ريبالتا لن يشارك في خطط مانشستر يونايتد الفورية للانتقال في الصيف الحالي، مع بحث النادي عن إضافات جديدة بعد التعاقد مع المدافع السويدي فيكتور لينديلوف من بنفيكا البرتغالي مقابل 40 مليون استرليني.

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