زطشي سيعيد فتح ملف المديرية الفنية وتيكانوين قد يبعد

كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الفاف خير الدين زطشي يسير نحو إعادة فتح ملف المديرية الفنية الوطنية فبعد أن تم تعيين فضيل تيكانوين مديرا فنيا واستقالة سابقه قريشي على خلفية شجار وقع بينهما، حيث لا تستبعد ذات المصادر أن المدير الفني الحالي قد يبعد من منصبه بعد أشهر معدودات من تنصيبه وقد يدفع هو الآخر ثمن الأخطاء التي ارتكبت منذ تنصيبه والتي أظهر فيها أنه تجاوزه الزمن في العديد من القضايا.

أخطاء فادحة في المنتخبات الشابة

السبب الذي جعل رئيس الفاف يفكر جديا في إعادة فتح ملف المديرية الفنية هي الأخطاء التي ارتكبها المدير الحالي تيكانوين الذي قام بارتكاب أخطاء فادحة في المنتخبات الشابة وفي التربصات التي أقيمت عبر مختلف القطر الوطني والتي ارشفت عليها المديرية، حيث كانت الأرقام التي قدمت في المكتب الفدرالي مغايرة تماما للموجودة في الأمر الواقع والتي حملت العديد من التناقضات، ما جعل زطشي يقتنع بأنه أخطأ في الرجل المناسب.

ب-بكوش