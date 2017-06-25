غلام قد يبدأ الموسم من دون تجديد العقد

قالت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبور” الإيطالية من مصادر مقربة جدا من لاعب الخضر فوزي غلام أن الأخير مازال يرفض التجديد بالشروط التي وضعتها إدارة ناديه نابولي رغم بعض الأخبار التي أشارت لعكس ذلك وأكدت قرب تجديده، لاغازيتا قالت أن غلام لا يمانع في المقابل البقاء في نابولي وبدء الموسم من دون وضع توقيعه على العقد الجديد ليلعب بذلك آخر موسم له الموسم المقبل، ويسعى غلام بذلك ليكون حرا من أي التزام الموسم المقبل وهو ما سيتيح له الانتقال بكل حرية لأي نادي .

نابولي لن يقبل بذلك أبدا وسيجبره على التجديد

بحسب لاغازيتا ديلو سبور دائما فإن ما يصبو إليه غلام يبدو مستبعدا جدا، إدارة نابولي إدارة ذكية وهي تدرك جيدا أن دخول غلام موسمه المقبل من دون تجديد يعني حريته بعد ستة أشهر فقط، إدارة نابولي ستقوم بإجبار غلام على توقيع عقد جديد أو الرحيل لنادي آخر بشروطها التي تمليها ولن تسمح أبدا بأن يلوي اللاعب ذراع النادي الذي قدمه للنجومية، وكانت تقارير سابقة قد ذهبت إلى ما ذهبت إليه لاغازيتا وكشفت أن إدارة نابولي ترى أن غلام لاعب جيد وفقط حين التجديد له أما في حال بيعه فإنه يصبح لاعبا كبيرا وتفرض على الأندية الأخرى تقديم عروض كبيرة .

بي إن سبورت: ” ليفربول اتصل فعلا بنابولي من أجل غلام ”

قال الصحفي الإيطالي تانكريدي باليمري والعامل في قنوات “بي إن سبورت” أن إدارة نابولي تلقت اتصالا من نادي ليفربول من أجل الجلوس والتفاوض حول إمكانية نقل لاعب الخضر فوزي غلام للعب في البريمير ليغ، تانكريدي بالميري قال أن الاتصالات لم ترق إلى أن تكون اتصالات رسمية لكنها تبقى خطوة أولى قد تفضي أخيرا لنقل اللاعب الجزائري للأنفيلد، يذكر أن إدارة ليفربول اقترحت إقحام غلام في صفقة الظهير الأيسر الإسباني مورينو الذي قيل أن نابولي قدم له عرضا رسميا من أجل استقدامه .

سترينيتش يطلب اللعب أساسيا من أجل البقاء

كشفت تقارير إيطالية أمس أن الظهير الكرواتي ولاعب نابولي إيفان سترينيتش أبلغ إدارة ناديه أنه لن يقبل بتجديد عقده إلا في حال منحه المدرب والإدارة وعدا باللعب أساسيا، إدارة نابولي تصر على إبقاء الظهير الكرواتي وقدمت له عروضا كثيرة من أجل ذلك لكن يبدو أن سترينيتش لن يقبل بالبقاء إلا في حال مغادرة غلام، الصحف الإيطالية قالت أن مطالب الظهير الكرواتي تبدو تعجيزية وقد تلجأ الإدارة إلى بيع غلام من أجل إقناعه بالبقاء ولو أن الأمر يبقى صعبا، ويدرك الظهير الكرواتي جيدا أنه سيصعب عليه إجلاس غلام على الدكة لذلك اشترط اللعب أساسيا، يذكر أن كرواتيا ستلعب الموسم المقبل كأس العالم ومدرب المنتخب الكرواتي يكون قد أبلغ لاعبه بضرورة المشاركة أساسيا وإلا فإنه لن يكون ضمن المجموعة.

بورقعة-ع